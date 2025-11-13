Despiden en Oaxaca a Noelia Daylén, la Menor Asesinada en Juchitán

En Oaxaca, hay indignación por el asesinato de una niña de cuatro años de edad, quien fue reportada desaparecida luego de un multihomicidio en el que murió su madre. Los hechos ocurrieron en el municipio de Juchitán.

El cuerpo de Noelia Daylén Santiago García fue trasladado la mañana del miércoles al panteón de Juchitán, Oaxaca, acompañado por familiares, amigos y vecinos que apoyaron en la búsqueda de la pequeña.

Noelia, de cuatro años de edad, fue reportada como desaparecida tras un ataque armado ocurrido la noche del lunes donde su madre Adilene de 21 años, y otras dos personas fueron asesinadas dentro de un domicilio en la ciudad de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec.

Casi 15 horas después del multihomicidio, la Fiscalía estatal informó que el cuerpo de la niña fue encontrado en una vivienda del fraccionamiento La Planta de Juchitán, a solo unos metros de la vivienda donde su familia fue asesinada.

Detenidas

Tres mujeres fueron detenidas, una originaria del Estado de México y dos más del estado de Chiapas. Según las autoridades, estarían vinculadas con una célula delictiva que opera en Juchitán, y también tendrían relación con el asesinato de la madre de Noelia y sus dos acompañantes.

A nivel nacional, entre enero y septiembre se registra un promedio de casi cuatro menores de edad lesionados o asesinados con arma de fuego. En total en ese periodo, 457 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados, y 436 resultaron lesionados.

