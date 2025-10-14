Detienen a Adolescente Presuntamente Implicado en Asesinato del Sacerdote Bertoldo Pantaleón

La Fiscalía General del Estado de Guerrero detuvo este martes 14 de octubre a un adolescente por su probable responsabilidad como coautor en el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada en el municipio de Eduardo Neri.

De acuerdo con los actos de investigación ministerial, el adolescente habría participado en los hechos junto con un adulto, detenido el pasado 10 de octubre de 2025, en los que la víctima fue privada de la vida mediante disparos de arma de fuego.

El adolescente fue puesto a disposición de la jueza de control para la continuación del proceso conforme a derecho, informó en un comunicado la fiscalía estatal.

Con esta acción, suman dos las personas detenidas por los mismos hechos, como resultado de los trabajos coordinados de inteligencia e investigación desarrollados por esta institución en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal (SSPGro).

El viernes pasado se cumplimentó una orden de aprehensión contra Miguel Ángel “N”, relacionado con el homicidio del párroco Bertoldo Pantaleón Estrada.

¿Qué se sabe del asesinado del sacerdote Bertoldo?

Bertoldo Pantaleón Estrada fue visto por última vez el sábado 4 de octubre en la comunidad de Azcala, Cocula. Tenía 58 años de edad y, de acuerdo con la ficha de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Guerrero (CEBP), al momento de su desaparición, el padre portaba guayabera azul rey con franjas verticales, pantalón de vestir oscuro y huaraches.

Después de darse a conocer el homicidio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinabum, que se buscaba al chofer del padre como probable responsable.

Es una de las hipótesis de la Fiscalía (que lo mató su propio chofer)

