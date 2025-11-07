Detienen en Atotonilco de Tula, Hidalgo, a 23 Hombres con Armas y Drogas

En Atotonilco de Tula, Hidalgo, fueron detenidos 23 integrantes de una banda generadora de violencia en la región.

Elementos de la Secretaría de Seguridad en coordinación con elementos de la Defensa, atendieron un reporte anónimo de personas que circulaban armadas en un fraccionamiento de la cabecera municipal por lo que acudieron a la privada Real de Castilla, donde los presuntos delincuentes al ver la presencia de los oficiales intentaron huir, pero fueron detenidos en el lugar.

Detenidos

De los 23 detenidos, 2 son originarios del estado de Sinaloa, 1 de Campeche, 1 de la Ciudad de México, 16 del estado de Guanajuato y 3 más de nacionalidad extranjera.

Uno de ellos cuenta con orden de aprehensión vigente por homicidio en el estado de Guanajuato, otro más con antecedentes penales por el mismo delito y 5 con antecedentes penales por portación de arma, robo, robo de vehículo, desaparición forzada por particulares y posesión de droga.

En el operativo también se aseguraron 12 armas de fuego, 1,200 dosis de droga sintética con características de cristal y 313 dosis de sustancia con las características propias de la cocaína.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Procuraduría de Justicia para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Con información de Bertha Alfaro

LECQ