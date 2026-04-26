Detienen a Jorge Armando “N”, Edil de Tlalnepantla, Por Presuntos Delitos Sexuales

Este domingo 26 de abril de 2026 se reportó la detención de Jorge Armando “N”, presidente municipal de Tlalnepantla, Morelos, señalado por presuntos delitos sexuales.

De acuerdo con los primeros informes, el edil fue asegurado por elementos de seguridad en un operativo cuya ejecución no ha sido detallada oficialmente por las autoridades. Según datos extra oficiales, se le acusa por una presunta relación con un menor.

La detención ocurrió sobre la carretera Yautepec–Tlayacapan, a la altura del kilómetro 10, en la colonia Pantitlán, dentro del municipio de Tlayacapan. En ese punto, agentes interceptaron al funcionario y procedieron a su aseguramiento sin que, hasta el momento, se haya informado si opuso resistencia o si existieron incidentes durante la acción.

Tras su captura, Jorge Armando “N” fue trasladado con dirección a Torre 21, en el poblado de Tetelcingo, en Cuautla, donde se le practicó la certificación médica correspondiente como parte del protocolo legal previo a su puesta a disposición ante la autoridad competente.

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles sobre la carpeta de investigación ni sobre las circunstancias específicas de los presuntos delitos que se le imputan. Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan mayor información sobre el caso y definan su situación jurídica.

¿Quién es Jorge Armando?

Jorge Armando “N” asumió la presidencia municipal de Tlalnepantla para el periodo 2025-2027, tras resultar electo en los comicios pasados bajo las siglas del Partido Encuentro Social (PES). Su detención ha generado atención en el ámbito político local.

Historias recomendadas: