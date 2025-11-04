¿Hay Cierres en Carreteras Hoy? Reporte de Bloqueos en Autopistas de México  

Este martes, 4 de noviembre de 2025, se registran algunos bloqueos en diversas autopistas del país. Te decimos cómo está el tráfico en carreteras.

Este martes, se reportan incidentes que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación de las autopistas.

¿Hay bloqueos en autopistas del país?

De acuerdo con los más recientes reportes de Capufe y Guardia Nacional, así está el tránsito en carreteras del país:

En Sinaloa , continúa el cierre parcial de circulación cerca del km 019+700 de la carretera Los Mochis-Cd. Obregón; hay presencia de personas.

, continúa el cierre parcial de circulación cerca del km 019+700 de la carretera Los Mochis-Cd. Obregón; hay presencia de personas. En Oaxaca , continua el cierre total de circulación cerca del km 320+000 de la carretera Pinotepa Nacional - Salina Cruz, tras presencia de personas.

, continua el cierre total de circulación cerca del km 320+000 de la carretera Pinotepa Nacional - Salina Cruz, tras presencia de personas. En Michoacán, fue tomada la plaza de cobro en la autopista Maravatío-Zapotlanejo.

