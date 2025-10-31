Armando “N”, alias “El Charro”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Aguascalientes, es considerado como el capo más peligroso de los últimos 10 años en aquella entidad. Hoy fue detenido por fuerzas de seguridad federales.

"El Charro" sería el encargado de la distribución de droga al menudeo, extorsión, secuestros y homicidios para el CJNG en la región.

¿De qué se le acusa a “El Charro”?

“El Charro” es el supuesto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y se le acusa de ser responsable presuntamente de:

Múltiples asesinatos

Secuestros

Extorsiones

Tráfico de drogas.

En una operación conjunta, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico detuvieron en Aguascalientes a Armando “N”, alias “El Charro”, jefe regional de un grupo delictivo y principal generador de violencia en la entidad, encargado de la distribución de droga, extorsión,… pic.twitter.com/baQxtFzn4H — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 31, 2025

El secuestro y asesinato del comerciante Ricardo Rodríguez Zamora

Otro hecho al que se le vincula a “El Charro” fue el secuestro y asesinato del comerciante Ricardo Rodríguez Zamora, dueño de una bodega de jitomates.

Un 'imperio' basado en la extorsión, secuestros y homicidios

A “El Charro” se le vincula por ser el encargado de la distribución de droga al menudeo, extorsión, secuestros y homicidios para el Cártel Jalisco Nueva Generación, así lo precisó el Gabinete de Seguridad federal.

"El Charro” y las amenazas al alcalde de Villa Hidalgo

Otro suceso con el que estaría vinculado “El Charro” es que, luego del asesinato del empresario Ricardo Rodríguez Zamora, habría amenazado al alcalde de Villa Hidalgo, Jaime Cruz, para destituir al jefe de la Policía municipal, Adolfo Pérez Jerónimo, quien decidió renunciar el 7 de febrero por “motivos personales”.

¿Cuántas personas fueron detenidas con “El Charro”?

En el operativo en que fue detenido “El Charro”, también fueron capturados José Manuel “N” y José “N”, dos de sus colaboradores, y se aseguraron dos inmuebles que eran utilizados como centros de operación y resguardo de armamento, vehículos, municiones y droga.

