Eliminan las Multas de Tránsito en Michoacán, Priorizan Seguridad Vial

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, firmó el decreto para desaparecer del Reglamento Estatal de Tránsito y de Movilidad todas las multas.

La movilidad sin multas de tránsito prioriza la prevención, la educación vial y la seguridad de peatones, ciclistas y automovilistas.

En un video publicado en sus redes, el mandatario estatal indicó:

Ya no vamos a estar interesados en el tema de multas. Vamos a abocarnos 100%, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Guaria Civil, los elementos las mujeres y hombres de la Guardia Civil, a la seguridad. A la seguridad en las carreteras, en los caminos, en las ciudades. Vamos a estar abocados a eso 100%

Precisó que ningún oficial puede multar en Michoacán.

Con esta medida de acuerdo con el Gobierno de Michoacán se priorizan la seguridad vial y los derechos humanos sobre la recaudación.

Seguridad

Previamente en conferencia, el mandatario explicó que, con este decreto, los agentes de la Guardia Civil darán prioridad a los trabajos de seguridad, promoviendo un sistema de movilidad humano, transparente y orientado a salvar vidas.

Además, señaló que al retirar la facultad a la autoridad estatal de imponer multas de tránsito se evitará que se sigan dando acciones inadecuadas por parte de los agentes.

En tanto, César Augusto Ocegueda Robledo, consejero Jurídico del Gobierno del Estado, indicó que el nuevo enfoque ahora se basa en la prevención, auxilio y ordenamiento vial, así como una supervisión estratégica y medidas correctivas no económicas.

Se precisó además que para denunciar cualquier posible acto de corrupción está la línea de emergencias 911, para que los elementos sean investigados.

Con información de Gobierno de Michoacán

