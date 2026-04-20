Enfrentamiento en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Deja Dos Muertos; Así Atacaron a Policías
N+ Juan Álvarez Moreno
Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y policías Ministeriales fueron atacados cuando intentaban realizar un cateo en una casa de seguridad
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Dos personas abatidas y una lesionada fue el saldo de un enfrentamiento ocurrido hoy, 20 de abril de 2026, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Según los primeros reportes, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y policías Ministeriales intentaban realizar un cateo en una casa de seguridad, ubicada en la colonia Xamaipak.
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Enfrentamiento deja dos muertos y un lesionado
Los elementos fueron recibidos con disparos y al repeler la agresión, dos agresores fueron abatidos y una más lesionada, en el lugar se aseguraron seis armas largas, equipo táctico y dos vehículos presuntamente vinculados a un grupo delictivo.
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Con información de N+.
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