Enfrentamiento en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Deja Dos Muertos; Así Atacaron a Policías

Dos personas abatidas y una lesionada fue el saldo de un enfrentamiento ocurrido hoy, 20 de abril de 2026, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Según los primeros reportes, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y policías Ministeriales intentaban realizar un cateo en una casa de seguridad, ubicada en la colonia Xamaipak.

Foto: N+ vía @JuanAlvarez_Mo

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Enfrentamiento deja dos muertos y un lesionado

Los elementos fueron recibidos con disparos y al repeler la agresión, dos agresores fueron abatidos y una más lesionada, en el lugar se aseguraron seis armas largas, equipo táctico y dos vehículos presuntamente vinculados a un grupo delictivo.

Foto: N+ vía @JuanAlvarez_Mo

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Con información de N+.

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