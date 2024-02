Autoridades de Hidalgo detuvieron a cuatro alcaldes involucrados en el caso conocido como 'Estafa Siniestra', por el desvío de al menos 520 millones de pesos del erario, junto con otros 12 alcaldes.

Los alcaldes detenidos son el de Epazoyucan, Fidel Arce; el de Huautla, Felipe Juárez Ramírez; de Yahualica, Elías San Juan Sánchez y de Nopala de Villagrán, Luis Enrique Cadena.

El gobernador del estado, Julio Menchaca, se pronunció sobre el caso:

El gobernador Menchaca aseguró que no habrá impunidad y se llegará al fondo del asunto.

En este tema no hay sorpresas, hay sorprendidos porque en un principio se mencionó que no va haber impunidad. Están involucradas distintas personas y vamos a llegar al fondo del asunto, no importa de quién se trate, ni de qué partido, aquí la lucha es contra la corrupción y malos servidores públicos