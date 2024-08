Estudiante Kevin Ulises Reaparece y Descartan Delito que Perseguir

La mañana de este miércoles 7 de agosto, apareció con vida el joven Kevin Ulises Sánchez Rodríguez, desaparecido en Guadalajara desde el 29 de julio.

La familia se enteró que estaba bien cuando se estaban manifestando afuera de Casa Jalisco. El joven estudiante se reportó vía telefónica con su padre Fernando Sánchez.

La aparición del joven se dio de forma similar a como ocurrió con la otra joven afectada, Janetzy Medina, quien se comunicó con su mamá el lunes pasado, luego de siete días de ausencia.

Me contestó mi hijo Ulises: 'Apá ya estoy acá en mi casa, voy para mi casa'. Hablé con el otro muchacho y me dice que está bien. No sabemos (cómo regresó), se ve tranquilo, pero asustado