Estufa Ecológica con Chimenea en Puebla Octubre 2025: ¿Cómo Obtener Una Gratis?
Personas que cocinan con leña o carbón y no tienen estufa con chimenea pueden solicitar este apoyo en municipios con altos niveles de pobreza y marginación.
Si vives en el estado de Puebla, cocinas con leña o carbón, y tu vivienda no cuenta con una estufa con chimenea, puedes acceder al programa de estufas ecológicas, dirigido a personas en situación de vulnerabilidad que carecen de servicios básicos en el hogar.
Este programa busca reducir los riesgos a la salud por inhalación de humo, así como mejorar las condiciones de vida en viviendas sin electricidad o con alto rezago social. Se entregan estufas ecológicas con chimenea ya instaladas, sin costo para los beneficiarios.
¿Quién puede solicitar este apoyo?
Personas mayores de edad que:
- Usen leña o carbón para cocinar.
- No cuenten con una estufa con chimenea.
- Acrediten la posesión del inmueble.
- Habiten en una casa destinada exclusivamente como vivienda (no locales comerciales, patios o cocheras).
- Vivan en zonas clasificadas como polígonos de pobreza por la Secretaría de Bienestar Federal.
¿Cómo saber si tu localidad es elegible?
El programa está dirigido a municipios del estado de Puebla que presentan niveles de alta o muy alta marginación, según datos del CONEVAL. Para verificar si tu zona está incluida, puedes consultar los polígonos de pobreza definidos por la Secretaría de Bienestar o acudir a tu presidencia municipal o DIF local.
¿Qué beneficios ofrece la estufa ecológica?
- Reduce la exposición al humo dentro del hogar.
- Mejora la ventilación al contar con chimenea.
- Disminuye el consumo de leña.
- Es más segura y eficiente que los fogones tradicionales.
Este apoyo es completamente gratuito para quienes cumplan con los requisitos.
