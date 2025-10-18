Estufa Ecológica con Chimenea en Puebla Octubre 2025: ¿Cómo Obtener Una Gratis?

Si vives en el estado de Puebla, cocinas con leña o carbón, y tu vivienda no cuenta con una estufa con chimenea, puedes acceder al programa de estufas ecológicas, dirigido a personas en situación de vulnerabilidad que carecen de servicios básicos en el hogar.

¿Cuánto Contamina Una Estufa de Gas?

Este programa busca reducir los riesgos a la salud por inhalación de humo, así como mejorar las condiciones de vida en viviendas sin electricidad o con alto rezago social. Se entregan estufas ecológicas con chimenea ya instaladas, sin costo para los beneficiarios.

¿Quién puede solicitar este apoyo?

Personas mayores de edad que:

Usen leña o carbón para cocinar.

No cuenten con una estufa con chimenea.

Acrediten la posesión del inmueble.

Habiten en una casa destinada exclusivamente como vivienda (no locales comerciales, patios o cocheras).

Vivan en zonas clasificadas como polígonos de pobreza por la Secretaría de Bienestar Federal.

¿Cómo saber si tu localidad es elegible?

El programa está dirigido a municipios del estado de Puebla que presentan niveles de alta o muy alta marginación, según datos del CONEVAL. Para verificar si tu zona está incluida, puedes consultar los polígonos de pobreza definidos por la Secretaría de Bienestar o acudir a tu presidencia municipal o DIF local.

¿Qué beneficios ofrece la estufa ecológica?

Reduce la exposición al humo dentro del hogar.

Mejora la ventilación al contar con chimenea.

Disminuye el consumo de leña.

Es más segura y eficiente que los fogones tradicionales.

Este apoyo es completamente gratuito para quienes cumplan con los requisitos.

