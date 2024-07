Explosión Guelaguetza

Una fuerte explosión de pirotecnia se registró durante la realización del segundo Desfile de las Delegaciones por las fiestas de la Guelaguetza, en la ciudad de Oaxaca, que dejó como resultado al menos siete personas lesionadas.

Según los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando una chispa cayó sobre una bolsa de pirotecnia que era utilizada por una delegación del Istmo de Tehuantepec para amenizar el desfile, la cual comenzó a incendiarse y posteriormente explotó.

Vimos que hubo algo, oímos el sonido muy fuerte y dijimos, algo pasó y sí, pues sí, efectivamente, alguien que llevaba cohetes. De una delegación, le explotaron con las chispas y me parece, yo no sé, yo no lo vi, pero, que, de los dos lados, hubo, este, pues mucha gente quiso correr, se cayeron”, contó María Guadalupe Flores, quien fue testigo.