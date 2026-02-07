Explota Pipa de Combustible en Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca

La tarde de hoy, sábado 7 de febrero se registró la explosión de una pipa en la carretera Panamericana, a la altura del municipio de Santo Domingo Zanatepec, en el estado de Oaxaca, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y el cierre parcial de la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando la unidad, presuntamente cargada con combustible, explotó por causas que aún no han sido determinadas por las autoridades. Tras la explosión, se produjo un incendio de gran magnitud que fue visible a varios kilómetros de distancia, lo que alertó a automovilistas y habitantes de la zona.

Incendio de Pipa en Santo Domingo Zanatepec Desata Pánico y Humareda Visible | Video

Descartan víctimas mortales

Hasta el momento, las autoridades locales informaron que no se reportan personas fallecidas ni lesionadas a consecuencia del siniestro. Sin embargo, se mantiene un operativo de seguridad en el área como medida preventiva, mientras continúan las labores para controlar totalmente el fuego y evitar nuevos riesgos.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Zanatepec, así como personal de Protección Civil y corporaciones de seguridad, quienes trabajaron de manera coordinada para sofocar las llamas y asegurar la zona afectada. Asimismo, se procedió al acordonamiento del tramo carretero para permitir el ingreso de los vehículos de emergencia y evitar accidentes adicionales.

