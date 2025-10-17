Fotos | Huehuetla Bajo el Lodo: Así Luce la Destrucción en Municipio de Hidalgo Luego de Lluvias

En Hidalgo, las fuertes lluvias de la semana pasada dejaron una estela de devastación en varios municipios, algunos de los cuales siguen incomunicados porque la ayuda no ha llegado a una semana de la tragedia.

Huehuetla es uno de ellos; sus calles siguen bajo el lodo y los escombros que dejó el desbordamiento del río Pantepec y el arroyo Blanco.

Las decenas de damnificados incluso han tenido que sacar con sus manos toneladas de lodo y restos de muebles, autos y enseres que quedaron completamente inservibles.

En Hidalgo, las autoridades informaron que suman 21 personas fallecidas y 29 no localizadas.

Hay al momento 39 municipios con afectaciones por las lluvias.

por las lluvias. De acuerdo con el gobierno de México, suman 329 caminos cerrados.

En las calles quedaron autos, muebles y enseres arrastrados por el agua. Foto: N+

Historias de la tragedia

En medio de este panorama, Luis Téllez se trasladó desde la Ciudad de México (CDMX) a Huehuetla para reencontrarse con su familia, pues no sabía nada de ella desde el desbordamiento de los afluentes.

En su camino a la localidad, el hombre pudo darse cuenta que la tragedia sigue viva en la zona. Todo alrededor de su casa quedó destruido.

Al llegar, Luis se enteró que su vivienda no se la llevó el río, pero sí quedó llena de el lodo que su esposa, cuñada y concuño llevan ocho días tratando de sacar ellos mismos, con ayuda de palas.

Los pobladores han intentado retirar el lodo de sus casas y calles. Foto: N+

El agua arrancó techo de las viviendas

La noche del 9 de octubre de 2025, la familia de Luis estaba en su casa, resistiendo lo más que podía, pero cuando el agua arrancó el techo de la vivienda de sus vecinos, no tuvo otra opción más que salir.

“Subimos todo ese cerro entre todos los árboles. Cuando acá, a la casa de mis vecinos (el agua) reventó todo, prácticamente no tiene ya casi nada”, narró Rosa María, una de las damnificadas de la zona.

Las personas temen la proliferación de infecciones o enfermedades en la zona. Foto: N+

Las casas de techos fracturados son propiedad de Luis Sevilla; “estoy parado en el techo que era de mi casa. La destruyó el agua entre dos o tres horas y me costó entre dos o tres años para construir”, dijo el señor.

El agua del río avanzó hasta 7 kilómetros dentro del municipio. Foto: N+

Lodo y rocas cubrieron casi todo

El agua del río avanzó hasta 7 kilómetros dentro del municipio y llevó consigo tanto lodo y rocas que cubrieron casi todo.

La única entrada que tiene Huehuetla es la de Piedras Negras; pero ahí la carretera aún está destruida y no han podido entrar las retroexcavadoras necesarias para limpiar sus calles.

La entrada a la zona sigue destruida, por lo que no ha podido ingresar maquinaria para limpias las calles. Foto: N+

“—¿De qué está llena la calle? —De muebles, colchones, varillas, vidrios rotos que son un peligro para los niños. —Pasó la tormenta, ¿pero ahora qué viene? —Lo que viene yo me imagino son enfermedades, se acaba la paciencia, tal vez no hemos podido llorar, hace falta llorar”, indicó por su parte Yureli Tenorio.

Pobladores y militares mantienen las labores para limpiar las calles de Huehuetla. Foto: N+

Con información de Despierta, N+.

