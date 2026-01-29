Un ejemplar de elefante marino (Mirounga Angustirostris) sorprendió a turistas en una playa en el municipio de Compostela, Nayarit.

Foto: Secretaría de Marina

La Secretaría de Marina informó que ayer personal naval en coadyuvancia con otras dependencias, llevó a cabo el apoyo para el resguardo y protección del ejemplar de aproximadamente 700 a 900 kilogramos de peso y tres metros de largo, localizado en inmediaciones de la playa Los Ayala, en Nayarit.

Elefante marino descansa en la playa

Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una inspección al elefante marino en la que se constató que el ejemplar se encuentra en aparente buenas condiciones de salud, sin presentar lesiones visibles ni signos de maltrato.

Se presume que el elefante marino salió solo de la playa a descansar, lo que es una conducta común en su especie.

Foto: Secretaría de Marina

Como medida preventiva, personal de la Marina estableció un perímetro de seguridad de aproximadamente 80 metros, para evitar que la afluencia turística interfiera con el espécimen o perturbe su descanso.

El área permanecerá bajo la vigilancia de autoridades civiles y navales hasta que el elefante marino regrese al océano por voluntad propia.

