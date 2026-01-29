Fotos y Video del Elefante Marino en Nayarit; Así se Ve el Ejemplar Descansando en la Playa
N+
Personal de la Marina estableció un perímetro de seguridad de aproximadamente 80 metros, para evitar que la afluencia turística interfiera con el descanso del elefante marino
COMPARTE:
Un ejemplar de elefante marino (Mirounga Angustirostris) sorprendió a turistas en una playa en el municipio de Compostela, Nayarit.
La Secretaría de Marina informó que ayer personal naval en coadyuvancia con otras dependencias, llevó a cabo el apoyo para el resguardo y protección del ejemplar de aproximadamente 700 a 900 kilogramos de peso y tres metros de largo, localizado en inmediaciones de la playa Los Ayala, en Nayarit.
Noticia relacionada: Video: Alertan por el "Síndrome del Arca de Noé": Así Es la Patología de Aprecio Desmedido de Animales.
Elefante marino descansa en la playa
Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una inspección al elefante marino en la que se constató que el ejemplar se encuentra en aparente buenas condiciones de salud, sin presentar lesiones visibles ni signos de maltrato.
- Se presume que el elefante marino salió solo de la playa a descansar, lo que es una conducta común en su especie.
Como medida preventiva, personal de la Marina estableció un perímetro de seguridad de aproximadamente 80 metros, para evitar que la afluencia turística interfiera con el espécimen o perturbe su descanso.
El área permanecerá bajo la vigilancia de autoridades civiles y navales hasta que el elefante marino regrese al océano por voluntad propia.
Historias recomendadas:
- CDMX, la Ciudad con Más Tráfico del Mundo: ¿Cuáles son los Puntos Más Conflictivos?
-
¿Qué Va a Pasar en Febrero 2026? Super Bowl LX, Carnavales, Día de la Bandera y Más.
-
UNAM Avanza en Ranking Mundial 2026; Estas son las Áreas en las que Destacó.
Con información de N+.
Rar