Fuga de Gas en Instalaciones de Pemex en Campeche ¿Qué Pasó?

En la comunidad de Atasta, del municipio de Carmen, al sur de Campeche, se activaron los protocolos de seguridad luego de que Petróleos Mexicanos reportara una fuga en un ducto de gas en sus instalaciones.

La fuga de gas generó alarma entre trabajadores y habitantes de la comunidad.

La Coordinación Nacional de Protección Civil, informó que el incidente derivó de una fuga en el cabezal de gas natural de retorno en una línea de transporte de gas marino a la altura de la franja costera que alimenta al Centro de Proceso de Gas, por lo cual se aplicaron los protocolos internos.

Protección Civil de Campeche informó que se realizó despliegue con presencia operativa conformada por ambulancias, paramédicos, elementos de Protección Civil en las instalaciones de la Planta, el personal de Pemex fue evacuado y no se reportan lesionados.

Video: Fuga de Gas al Interior de Instalaciones de Pemex en Campeche

Petróleos Mexicanos

En un comunicado Petróleos Mexicanos informó que atiende una pérdida de contención del gasoducto de 36 pulgadas de Atasta a Nohoch-A, ubicado a 30 metros de la playa frente al Centro de Procesamiento de Gas Atasta. Que no se reportan daños al personal, al medio ambiente, ni a la comunidad.

Que de inmediato se aplicó el plan de contingencia por baja presión de gas de bombeo neumático y a fin de aislar la fuga, se realizó el cierre de pozos del Activo Cantarell y paro de equipos de compresión de Atasta para reparar la fuga.

Historias recomendadas:

Con información de Gerardo Sánchez

LECQ