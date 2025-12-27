Hallan 3 Cuerpos Embolsados; Analizan si Son los Estudiantes Desaparecidos en Playas de Acapulco

Autoridades del estado de Guerrero localizaron los cuerpos de tres personas en la parte alta de la colonia Venustiano Carranza, colindante con la colonia Silvestre Castro, arriba del fraccionamiento Mozimba, en la zona poniente del puerto de Acapulco.

El hallazgo generó alarma entre las autoridades y familiares de jóvenes desaparecidos, ante la posibilidad de que los restos correspondan a tres estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco reportados como no localizados desde el pasado 20 de diciembre.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor del mediodía del viernes 26 de diciembre se recibió una alerta sobre la presencia de varias bolsas negras de plástico abandonadas en un camino de terracería, en la parte alta de la colonia Silvestre Castro. Al acudir al sitio, elementos de seguridad confirmaron el hallazgo de tres cuerpos en avanzado estado de descomposición y con visibles huellas de tortura.

La zona fue de inmediato acordonada para preservar los indicios, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero realizaron las primeras diligencias ministeriales. Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) trasladó los restos a sus instalaciones, donde se llevarán a cabo los estudios correspondientes que permitan determinar la identidad de las víctimas y las causas de la muerte.

Desaparecen 3 estudiantes de la playa Mimosa en Acapulco

El hallazgo ocurre en medio de la búsqueda de tres estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco que desaparecieron el 20 de diciembre de 2025, cuando convivían en la playa Mimosa, ubicada también en la zona poniente del puerto. Se trata de Irving Antonio Cebrero Vieyra, de 23 años; Raymundo Ramos Soto, de 20; y Víctor Mendoza García, de 21 años de edad.

La desaparición de los jóvenes fue reportada un día después por sus familiares. Antonio Cebrero García, padre de uno de los estudiantes, señaló que la mañana del domingo 21 de diciembre levantó un reporte ante el número de emergencias 911 por la desaparición de su hijo y el presunto robo de un vehículo; sin embargo, afirmó que hasta ese momento no había recibido información clara sobre el avance de las investigaciones.

Las autoridades estatales indicaron que será hasta contar con los resultados periciales y de identificación cuando se confirme o descarte si los cuerpos localizados corresponden a los estudiantes desaparecidos. Mientras tanto, las investigaciones continúan.

