Hallan al Maestro Abraham Emmanuel Desaparecido en Tonalá, Jalisco

El maestro Abraham Emmanuel, reportado como desaparecido en Tonalá, Jalisco, fue localizado con vida tras varios días de intensa búsqueda que movilizó a familiares, amigos y autoridades locales.

Su ausencia había generado gran preocupación en la comunidad educativa y entre los habitantes de la zona, quienes se unieron en jornadas de difusión en redes sociales y recorridos en diferentes puntos del municipio para dar con su paradero.

De acuerdo con información preliminar, Abraham Emmanuel fue encontrado en condiciones estables, aunque visiblemente cansado. Fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica y descartar cualquier afectación mayor. Hasta el momento, las autoridades no han precisado los detalles sobre el lugar exacto en el que se ubicó ni las circunstancias de su desaparición.

#Fiscaliainforma este sábado fue localizado con vida Abraham Emmanuel, reportado como desaparecido el pasado 30 de agosto.



Las investigaciones continuarán para esclarecer las circunstancias en torno a este hecho. pic.twitter.com/9aU3cNbaxP — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) September 21, 2025

De acuerdo con su ficha de búsqueda y autoridades, el maestro Abraham Emmanuel Pacheco Partida iba rumbo a Tonalá para cubrir la grabación de un bautizo con dron. Sin embargo, jamás regreso a su casa. Familiares expresaron su agradecimiento a la ciudadanía por el apoyo brindado durante los días de incertidumbre y a las instituciones que colaboraron en las labores de búsqueda. Asimismo, pidieron respeto a la privacidad del maestro mientras se recupera y se esclarecen los hechos. La comunidad escolar de Tonalá celebró la noticia con muestras de alivio y solidaridad, confiando en que muy pronto Abraham Emmanuel pueda reincorporarse a sus actividades cotidianas.

