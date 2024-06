En las proximidades de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, fue descubierto un ejemplar de Pez Remo, un hallazgo inusual dado que esta especie suele habitar en aguas profundas. Su presencia en la superficie ha sido vinculada con desastres naturales, motivo por el cual se le conoce como “Pez Terremoto”.

El descubrimiento fue realizado por dos pescadores deportivos que quedaron sorprendidos al encontrar un ejemplar de tamaño considerable, lo que incrementó la preocupación entre los habitantes locales.

Ante la magnitud del pez, los científicos de la región intervinieron para retirarlo y proceder con su estudio, con el objetivo de entender las razones de su aparición lejos de su hábitat típico.

¿El Pez Remo Es Un Presagio de Desastres?

El pez remo es conocido por su aspecto distintivo, con una cabeza grande y un cuerpo largo y comprimido que se asemeja más a una serpiente que a un pez. Avistamientos de esta especie han sido reportados en el océano Pacífico, especialmente en áreas como Japón, Estados Unidos y México.

Con el tiempo, se ha desarrollado un mito en torno al pez remo, relacionándolo con eventos naturales catastróficos como terremotos, ciclones y huracanes. En varias ocasiones, su aparición ha coincidido con tales fenómenos en distintas partes del mundo.

No obstante, la comunidad científica no ha encontrado evidencia concluyente que respalde estas creencias. Según un artículo publicado por el Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología en el portal Resonancia Científica, no existen correlaciones espaciales ni temporales significativas entre los avistamientos del pez remo y la ocurrencia de terremotos u otros desastres naturales.

