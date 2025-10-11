Hallan Muerto a Tigre de Bengala Entre Escombros Tras Reporte de Fuga en Zoológico de Puebla

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Denuncia (PROFEPA) informó este sábado 11 de octubre 2025 que fue hallado el tigre de bengala con reporte de fuga en un zoológico de Xicotepec, Puebla.

La dependencia informó que el animal fue localizado por personal del zoológico la madrugada de hoy, sepultado entre los escombros que dejaron las inundaciones.

De acuerdo con la administración del zoológico, señaló la procuraduría, el felino quedó atrapado debajo de raíces y troncos de árboles que fueron arrastrados por la corriente que afectó al parque.

En cuanto las condiciones climáticas lo permitan, personal de la PROFEPA confirmará tanto la identidad del cadáver con los registros oficiales, como la causa oficial de muerte, y las condiciones del resto de los ejemplares, señaló en un comunicado.

Video: Hallan Tigre de Bengala Escapado de Parque Animalia en Xicotepec, Puebla

Daños en zoológico por fuertes lluvias

Derivado de las fuertes lluvias que se han suscitado en la Sierra Norte del estado de Puebla, el Parque Animalia tuvo daños graves en sus instalaciones que provocaron la fuga de los ejemplares ahí resguardados.

Las autoridades aseguraron que se logró la contención de la totalidad de los ejemplares, a excepción del tigre de bengala, ejemplar que tiene un peso de aproximadamente 130 kilogramos.

