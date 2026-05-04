¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 4 de Mayo 2026? Capufe Informa Afectaciones

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 4 de mayo de 2026? Aquí te damos a conocer el reporte de las autoridades sobre la situación en dicha vialidad, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Desde la tarde de ayer domingo, la autopista presentó afectación vehicular por un accidente, por lo que las complicaciones viales se extendieron hasta las primeras horas de este lunes, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe), por lo que la instancia pidió a los automovilistas circular con precaución.

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Afectaciones en la México-Querétaro

Todos los días, tanto Capufe como la Guardia Nacional emiten avisos en redes sociales sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro; esta es la situación de la vialidad en las últimas horas:

21:05 horas del 3 de mayo: Reducción de carriles en el km 52, dirección CDMX, por accidente registrado desde la tarde (salida del camino de autobús), así como presencia de lluvia.

del 3 de mayo: Reducción de carriles en el km 52, dirección CDMX, por accidente registrado desde la tarde (salida del camino de autobús), así como presencia de lluvia. 00:59 horas del 4 de mayo: Restablecimiento de la circulación en el km 52, dirección CDMX, tras atención de accidente.

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Con información de N+.

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