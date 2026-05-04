Marchas HOY 4 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 4 de mayo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan X marchas, X concentraciones, X rodadas ciclistas y X eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

Video: Colocan Memorial A 5 Años De Incidente en Línea 12 en Tláhuac, CDMX.

Concentraciones

Rodadas ciclistas

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 4 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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