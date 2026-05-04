Marchas HOY 4 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
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Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
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Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 4 de mayo de 2026.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan X marchas, X concentraciones, X rodadas ciclistas y X eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.
Marchas
Cuauhtémoc
Concentraciones
Rodadas ciclistas
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 4 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
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