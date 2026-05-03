Se Incendia Planta Procesadora de Aves en Lagos de Moreno, Jalisco.

Bomberos tratan de contener un fuerte incendio la noche de este domingo 3 de mayo en una planta procesadora de aves en Lagos de Moreno, Jalisco, perteneciente a la empresa Bachoco.

El complejo está ubicado por el camino a la Trinidad, sobre la autopista León–Aguascalientes, de acuerdo con reportes locales.

El fuego se propagó muy rápido por todo el lugar y el siniestro ha sido declarado como fuera de control, de acuerdo con informes preliminares.

Al momento, las autoridades locales no ha emitido mayores detalles. Se desconoce si hubo personas lesionadas y cual fue la causa de la combustión.

El incendio ocurre a unos 2 kilómetros del Aeropuerto de Lagos de Moreno.

Video: Reportan 3 Incendios en Diferentes Municipios de Jalisco; Hay un Hombre con Quemaduras.

Se trata de un complejo productivo de Industrias Bachoco que funciona al menos desde 1994, cuando fue adquirido por la familia Robinson Bours.

Alrededor de la planta no hay edificaciones residenciales. Se trata de una zona despoblada.

La compañía tampoco se ha posicionado al respecto.

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ASJ