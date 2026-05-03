Reportan Varios Heridos por Tiroteo Masivo en un Campamento en Oklahoma.

Un tiroteo masivo ocurrido la noche de este domingo 3 de mayo en un camping en Oklahoma dejó al menos 15 personas heridas, informaron medios locales.

La agresión se registró en las inmediaciones del Lago Arcadia y movilizó a numerosos equipos de emergencia y corporaciones de seguridad, luego de que se reportaran al menos nueve personas lesionadas, indicó el condado de Logan.

Oficialmente, las autoridades de Edmond, han indicado 10 lesionados que fueron llevados a hospitales, sin embargo, se presume que otras personas acudieron por sus propios medios.

La portavoz de la policía, Emily Ward, dijo que las autoridades recibieron múltiples informes de disparos en una reunión de jóvenes cerca del Lago Arcadia.

Añadió que las víctimas se encontraban en "diversas condiciones".

El Lago Arcadia está situado a unos 21 kilómetros al norte de Oklahoma City, en el suburbio de Edmond, una ciudad de aproximadamente 100 mil habitantes. El lago es un lugar popular para hacer picnics, acampar, pescar y practicar deportes acuáticos.

¿Cómo fue el ataque?

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque fue alrededor de las 21:18 horas, tiempo local, a aproximadamente 2.4 km al este, en la zona de la calle 2, cerca del número 6400 de East 15th. Testigos indicaron que en el lugar se desarrollaba una actividad al aire libre.

Minutos después, hacia las 21:30 horas, autoridades confirmaron un saldo preliminar de nueve víctimas, lo que derivó en el cierre del hospital Integris para atender la emergencia y controlar el acceso.

A las 21:37 horas, se solicitó apoyo adicional de oficiales en otro hospital de la zona ante reportes de posibles altercados, lo que incrementó la tensión en los centros médicos.

Más tarde, alrededor de las 21:49 horas, se difundió información sobre posibles sospechosos que habrían huido en un vehículo blanco. Las descripciones preliminares señalan a un hombre afroamericano con rastas y a un hombre blanco que vestía una camiseta roja sin mangas.

Hacia las 23:00 horas, autoridades establecieron un punto de reunión para familiares y amigos de las víctimas en un Walmart ubicado en la Interestatal 35, en Edmond.

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