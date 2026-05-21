Fuerte Lluvia con Granizada Cae sobre Pachuca; Arrastra Vehículos e Inunda Distintas Zonas
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Los vehículos cubiertos por el agua fueron arrastrados debido a la fuerza de la corriente. Una de las zonas afectadas es el Bulevar Santa Catarina
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Usuarios en redes sociales compartieron este 21 de mayo de 2026 imágenes y videos de las inundaciones causadas por la lluvia de esta tarde en Pachuca, Hidalgo. Algunas de las principales vialidades quedaron bajo el agua.
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- Una de las zonas más afectadas es el Bulevar Santa Catarina.
- Los vehículos cubiertos por el agua fueron arrastrados debido a la fuerza de la corriente.
SSPH mantiene operativos en Pachuca y zona metropolitana por lluvias intensas
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) informó que, derivado de las intensas lluvias registradas en la zona de Pachuca y municipios aledaños a la zona metropolitana, cuerpos de seguridad y emergencia se encuentran en distintos puntos realizando labores de apoyo, así como atención a la población ante afectaciones derivadas de encharcamientos y acumulación de agua.
🚨 Información importante: pic.twitter.com/EcQqTrlusM— Seguridad Pública de Hidalgo (@SSP_Hidalgo) May 22, 2026
Rescatan y evacuan a alumnos de escuelas en Pachuca
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública brindaron apoyo a estudiantes y personal educativo derivado de las lluvias registradas en la Zona Metropolitana. ⛈️🚨— Seguridad Pública de Hidalgo (@SSP_Hidalgo) May 22, 2026
En el Centro de Atención Múltiple No. 4 Jean Piaget se facilitó la evacuación y traslado seguro de alumnas y… pic.twitter.com/yLDkxZgHHN
Esta noche se reportó que, en varios puntos de Pachuca, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo apoyaron a estudiantes y personal educativo derivado de las lluvias registradas en la Zona Metropolitana.
- En el Centro de Atención Múltiple No. 4 Jean Piaget se realizó la evacuación y se ayudó al traslado seguro de alumnas y alumnos.
- Además, en el Tecnológico de Pachuca se realizaron acciones de apoyo derivadas de las inundaciones.
Zonas afectadas por lluvias e inundaciones en Hidalgo
A las 17:00 horas, una fuerte lluvia y caída de granizo sorprendieron esta tarde a habitantes de Pachuca, Mineral de la Reforma y Corredor de la Montaña, en Hidalgo.
La visibilidad fue casi nula para conductores de vehículos. Se reportó una fuerte inundación sobre:
- Avenida Juárez, frente a la prepa 1, en Pachuca.
- Hubo zonas en el que el drenaje colapsó, la corriente de agua arrastró un auto.
¿Qué hacer en Pachuca y zonas aledañas ante inundaciones?
Se exhorta a la ciudadanía en Pachuca y zonas aledañas de Hidalgo a extremar precauciones ante las fuertes lluvias e inundaciones, como:
- Manejar con precaución
- Evitar partes inundadas o encharcadas
- Mantenerse atenta a canales oficiales
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Con información de N+
HVI