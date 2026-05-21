Fuerte Lluvia con Granizada Cae sobre Pachuca; Arrastra Vehículos e Inunda Distintas Zonas

Usuarios en redes sociales compartieron este 21 de mayo de 2026 imágenes y videos de las inundaciones causadas por la lluvia de esta tarde en Pachuca, Hidalgo. Algunas de las principales vialidades quedaron bajo el agua.

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Video. Intensa Lluvia con Granizo Tiñe de Blanco a Pachuca y Deja Severas Inundaciones en la Zona Sur

Una de las zonas más afectadas es el Bulevar Santa Catarina.

Los vehículos cubiertos por el agua fueron arrastrados debido a la fuerza de la corriente.

SSPH mantiene operativos en Pachuca y zona metropolitana por lluvias intensas

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) informó que, derivado de las intensas lluvias registradas en la zona de Pachuca y municipios aledaños a la zona metropolitana, cuerpos de seguridad y emergencia se encuentran en distintos puntos realizando labores de apoyo, así como atención a la población ante afectaciones derivadas de encharcamientos y acumulación de agua.

🚨 Información importante: pic.twitter.com/EcQqTrlusM — Seguridad Pública de Hidalgo (@SSP_Hidalgo) May 22, 2026

Rescatan y evacuan a alumnos de escuelas en Pachuca

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública brindaron apoyo a estudiantes y personal educativo derivado de las lluvias registradas en la Zona Metropolitana. ⛈️🚨



En el Centro de Atención Múltiple No. 4 Jean Piaget se facilitó la evacuación y traslado seguro de alumnas y… pic.twitter.com/yLDkxZgHHN — Seguridad Pública de Hidalgo (@SSP_Hidalgo) May 22, 2026

Esta noche se reportó que, en varios puntos de Pachuca, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo apoyaron a estudiantes y personal educativo derivado de las lluvias registradas en la Zona Metropolitana.

Video. Inundaciones Hoy en Pachuca: Captan en Video el Momento en que la Corriente Arrastra un Auto

En el Centro de Atención Múltiple No. 4 Jean Piaget se realizó la evacuación y se ayudó al traslado seguro de alumnas y alumnos .

se realizó la . Además, en el Tecnológico de Pachuca se realizaron acciones de apoyo derivadas de las inundaciones.

Zonas afectadas por lluvias e inundaciones en Hidalgo

A las 17:00 horas, una fuerte lluvia y caída de granizo sorprendieron esta tarde a habitantes de Pachuca, Mineral de la Reforma y Corredor de la Montaña, en Hidalgo.

La visibilidad fue casi nula para conductores de vehículos. Se reportó una fuerte inundación sobre:

Avenida Juárez, frente a la prepa 1, en Pachuca .

. Hubo zonas en el que el drenaje colapsó, la corriente de agua arrastró un auto.

¿Qué hacer en Pachuca y zonas aledañas ante inundaciones?

Se exhorta a la ciudadanía en Pachuca y zonas aledañas de Hidalgo a extremar precauciones ante las fuertes lluvias e inundaciones, como:

Manejar con precaución

Evitar partes inundadas o encharcadas

Mantenerse atenta a canales oficiales

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Con información de N+

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