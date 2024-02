La Fiscalía General de Durango encontró más de 30 irregularidades graves en el funcionamiento de los cuatro hospitales privados en los que se contaminaron 72 pacientes con un hongo que les provocó inflamación de la meninge y ha causado la muerte de 23 personas.

La Fiscalía de Durango informó que la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Durango (Copriced) detectó que el hospital privado Dikcava no tenía licencia ni permisos sanitarios de funcionamiento. Para operar, usaba los permisos del Hospital del Parque, que pertenece a la misma familia: Montes Herrera.

Sonia Yadira de la Garza, fiscal general de Durango, reveló que este centro médico no contaba con licencia:

Ese hospital no contaba con licencia, presentó, cuando se presentó el personal de Copriced, una licencia de otro hospital, bueno con otro nombre y eso no es correcto, pretendieron hacer ver que había un responsable sanitario

El hospital Dikcava Durango fue fundado en abril del 2021 por el médico ginecólogo José Miguel Montes Herrera y su esposa, Ilse Yanet Berumen Jiménez. La clínica privada se encuentra a tres cuadras del Hospital Materno Infantil, de la Secretaría de Salud de Durango, donde Montes Herrera fue coordinador del Servicio de Ginecología.

Además de la esposa del doctor Montes Herrera, su cuñada, Sandra Idanes Meza Gaucin, y su hermano, David Erasmo, aparecen como propietarios y administradores de otro hospital, el Del Parque de Durango, fundado en diciembre del 2017. Todos se encuentran prófugos de la justicia.

En los hospitales, así como en el Santé y el San Carlos, también clausurados, se encontraron otras irregularidades graves. Dos de los hospitales no contaban con farmacia legalmente establecida, el almacenamiento del medicamento no era el adecuado y asimismo el medicamento que fue encontrado en los refrigeradores no tenía un manejo adecuado, alguno de ellos tenía algodones nada más para taparlo, lo que puede provocar alta contaminación. Otro de los quirófanos, por ejemplo, no contaba ni siquiera con un flujo adecuado que sacara el aire de dicho quirófano, sólo era circulante y eso también puede causar un problema grave de infección