En Durango, el 6 de diciembre, murió Diana Pamela Acosta Reyes, de 28 años, una víctima más de la meningitis aséptica ocasionada por un hongo.

Te recomendamos: Desaparecen Dueños de Clínicas con Brotes de Meningitis

Hasta el momento, 22 mujeres y un hombre han fallecido, y se reportan 71 casos confirmados en el estado. Al menos 30 personas siguen hospitalizadas, y hay mujeres enfermas que se niegan a internarse en algún centro de salud.

Nisi Rodríguez Holguín, infectada de meningitis en el Hospital del Parque de Durango, narró por qué ha preferido quedarse en casa:

Me da miedo, yo no he ido a internarme al hospital. Si Dios me quiere llevar ya, quiero pasar los últimos días, de mi vida, con mis hijas, o sea, no quiero estar lejos de ellas, y en un hospital

Nisi, de 30 años de edad, madre de dos niñas, es una de las mil 400 pacientes que fue intervenida en los quirófanos de los hospitales privados de la ciudad de Durango. El pasado 4 de septiembre la operaron de la vesícula y le retiraron tres quistes del ovario en el Hospital del Parque; cinco días después comenzó a presentar síntomas.

Nisi describe que siente tensión en el cuello:

Toda la cervical me duele, bastante me duele. También los dolores de cabeza han sido intensos, siento también como si me fueran a estallar los oídos, con unos zumbidos muy fuertes, vómitos, náuseas, mareos

En Durango se encuentra el Centro de Salud 'Néstor Saucedo', que no tiene especialistas; lo mismo ocurre con la Clínica 42 del IMSS. La población recurre a médicos privados del municipio vecino de Santiago Papasquiaro, a 52 kilómetros de la cabecera municipal, detalló Nisi en entrevista con En Punto.

¿Qué pasó en el quirófano?

Jaimara Prado es ginecóloga particular en Santiago Papasquiaro y atendía a Nisi. Rentaba quirófanos en el Hospital del Parque para atender partos y operaciones de sus pacientes.

Nisi relata que, durante su operación, el anestesiólogo Jesús Manuel Cuevas López tuvo complicaciones al aplicarle el medicamento.

El anestesiólogo me punzó diez veces en la zona de la raquea, como que no obtenía resultados para anestesiarme; sentía unos calambres correr por mis piernas y yo gritaba porque me dolía muchísimo. Uno hace la lucha por pagar un hospital particular y para que le brinden a uno mejor atención, en esta ocasión nos equivocamos

Te recomendamos: Giran 7 Órdenes de Aprehensión por Meningitis en Durango

Han pasado tres meses. Su salud se deteriora. Ha dejado de atender a su familia y su negocio de comida rápida.

Estoy perdiendo la vista del ojo derecho, me mareo, ha cambiado mi vida completamente; siempre he sido una mujer muy independiente. Hacer las cosas por mí y ahora no puedo

Dos mujeres de la región se cuentan entre las primeras víctimas por meningitis. Armida Monárrez y Adriana Quiñones fueron atendidas por la misma ginecóloga y el mismo anestesiólogo que Nisi, en el Hospital del Parque.

Me dijeron que había la posibilidad de que un medicamento estaba dañado, que había salido un lote dañado; ya había más personas con síntomas similares a los míos

El pasado 11 de noviembre, Nisi hizo una denuncia en la Fiscalía estatal. Los agentes del Ministerio Público la remitieron con la médico forense Jennie Dueñez García.

En ese momento iba mala. Salí al baño a vomitar. Ella me dijo que no iba a revisarme porque ahí sólo atendían lesiones, y me dio esta hoja, este pase, para irme a internar. ¿Como voy a regresar a que me hagan una punción lumbar, me duele muchísimo la espalda?

Ahora Nisi Rodríguez dice que se quedará en su casa a enfrentar la meningitis.

Pediría honestidad, que no encubrieran a nadie porque no saben el dolor de las familias y el dolor de una madre; simplemente el pensar que uno va a dejar a sus hijos es algo aterrador. Sólo espero que Dios me deje aquí con mis hijas

Con información de Fátima Monterrosa y Julián López.

LLH