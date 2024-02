Las clínicas privadas Del Parque, Dikcava, Santé y San Carlos, involucradas en los casos de meningitis aséptica registrados en Durango, son de un par de familias que operan bajo el mismo esquema: médicos que trabajan en hospitales de la Secretaría de Salud estatal, así como de familiares de funcionarios y políticos locales del PRI y del PAN, los cuales ofrecían paquetes económicos a doctores de hospitales públicos para que atendieran a sus pacientes en clínicas privadas.

El negocio estaba en rentar quirófanos, cuartos de corta estancia y vendiéndoles medicamentos.

Te recomendamos: Giran 7 Órdenes de Aprehensión por Meningitis en Durango

La familia Montes Herrera es dueña de los hospitales Del Parque y Dikcava. Este centro es manejado a través de una sociedad encabezada por Ilse Janet Berumen, esposa del entonces coordinador del Servicio de Ginecología del Hospital Materno Infantil de la Secretaría de Salud de Durango, José Miguel Montes Herrera. Más tarde integró a su cuñada y a su hermano.

Por otra parte, el Santé es propiedad de Luis Carlos Uribe Duarte y Dora Manuela Duarte Santiesteban, hermana del exdiputado del PRI, César Humberto Duarte Santiesteban; mientras que el Hospital San Carlos pertenece a Guillermo Enrique Uribe Martínez.

A partir de que las clínicas fueron clausuradas y la Fiscalía Estatal obtuvo siete órdenes de aprehensión contra los dueños y administradores acusados de homicidio doloso y lesiones agravadas dolosas relacionadas con los casos de meningitis, los propietarios no responden ni a pacientes ni a empleados, por lo que se les considera prófugos de la justicia al no ser localizados tras realizar 13 cateos en distintos domicilios.

Empleados de las cuatro clínicas denuncian adeudos de salarios, liquidaciones y aguinaldos. En entrevista, una empleada del Hospital del Parque señaló:

La patrona Sandy nos dijo que todo estaba bien, que nos iba a pagar; ya le estuvimos hablando para ver qué pasaba, qué nos iba a solucionar pero ya no nos contestó. Ahorita pedimos trabajo en otro lado y ven que somos del Hospital del Parque y no nos quieren dar trabajo

Por otra parte, trabajadores del sector salud revelaron que se robaron medicamentos de los almacenes de los hospitales públicos para venderlos a las clínicas privadas: “Ya es costumbre de años, pero ahora tocó este lamentable tema de un medicamento infectado”.

En Punto captó a funcionarios de la Secretaría de Salud federal y de la COFEPRIS haciendo recorridos por el Hospital Materno Infantil de la Secretaría de Salud estatal, donde revisaron facturas de compras de medicamentos y bitácoras de los médicos que intervinieron a las mujeres que contrajeron meningitis.

Sonia Yadira de la Garza, fiscal general de Durango, comentó al respecto:

Hasta ahorita la trazabilidad que hemos hecho de la compra del medicamento con las facturas que ha hecho contra los pacientes, no nos ha arrojado compras irregulares, fuera de los lugares autorizados. No quiere decir que no pudiera a futuro (…) pudiera haber alguna cuestión. No la podemos descartar porque la investigación sigue