Les Impiden la Entrada a Boda por Llevar a Sus Niños, ¿Quién Hizo Mal?

En redes sociales se ha vuelto viral el video de una boda donde no dejaron entrar a una familia por llevar a su hijo. El guardia de seguridad les negó la entrada y les reprochó que no vieran que la invitación decía “sin niños”. En redes sociales usuarios discuten si fue válido impedirles la entrada a la ceremonia.

Viajan hasta Querétaro y les impiden entrar a la boda por su hijo

Los hechos ocurrieron en Querétaro. Una familia viajó desde la Ciudad de México para asistir a la boda de una prima. Para su desgracia, en la entrada les dijeron que no podían ingresar por llevar a su hijo.

Un guardia de seguridad los interceptó en la entrada y les dijo que no podían entrar a la boda por llevar a su bebé de brazos. De forma contundente, el sujeto les dijo que debían abandonar el lugar:

No se permiten niños acá en la fiesta

La pareja intentó ser cordial con el hombre y aclaró que la novia era una prima hermana. Aún así les guardia los corrió del inmueble por llevar a su hijo.

La familia explicó que habían viajado desde la Ciudad de México hasta Querétaro solo para estar en la ceremonia, pero esto no doblegó al guardia.

Lo siento mucho, pero no está permitido en la boda [traer niños]. ¿No vieron la invitación?

Tras el regaño, la familia pidió hablar con la novia, pero el guardia no accedió a su petición. La familia tuvo que marcharse.

¿Se vale impedir la entrada a la boda por llevar niños?

El video causó una enorme controversia en redes sociales. La principal discusión fue si es válido o no impedir que tu familiar entre a tu boda porque llevó a sus niños.

No pocos usuarios consideraron un grosería por parte de la novia que se le impidiera la entrada a la familia, aun si en la invitación se estipulaba que no se permitían niños. Otros más señalaron que es sumamente arduo para una familia buscar una solución si se les pide que no lleven a sus hijos.

Para mí es absurdo, si sabes que en tu familia hay niños y querer dejarlos fuera es no querer compartir con tu familia. Si tengo hijos pequeños y me invitan pero dice sin niños, no voy, lógicamente hay niños mal portados pero igual es la familia

Otros más defendieron que la novia tuvo todo el derecho de impedir la entrada de su prima y su familia a su boda. Incluso señalaron que la familia tuvo la culpa por pensar que “esa regla no aplicaba para ellos”:

El problema es que la gente piensa que las reglas no aplican para ellos… Quien paga la fiesta pone las reglas y se fregó, qué necesidad de andar haciendo escenas

Hasta el momento la discusión alrededor de esta boda en Querétaro continúa. La duda más importante para algunos es: ¿la novia seguirá en contacto con su prima después de esta escena? La mayoría piensa que no.

