SEP Invita a la CNTE a Mesa de Diálogo con Segob e ISSSTE

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado invitó a integrantes de la CNTE a una mesa de negociaciones para atender sus demandas, esto luego de que el magisterio rompió el diálogo la semana pasada.

El titular de la SEP propuso la mesa de trabajo para este martes 2 de junio a las 10:00 horas en el edificio de Bucareli, sede de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Indico que acudirán representantes de la misma Segob, como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inició este lunes su paro nacional y sus integrantes realizaron movilizaciones en la Ciudad de México como en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Coahuila, Chihuahua y Baja California.

En la capital del país se enfrentaron a policías.

Los docentes tienen planeado ocupar el Zócalo pero se los han impedido desde la semana pasada y solo se establecieron en avenida 5 de mayo. Sin embargo, hoy se extendieron la instalación de sus casas de campaña hasta la Avenida 20 de Noviembre.

En acuerdo con la @SEGOB_mx y el @ISSSTE_mx, me permito informar que hemos invitado formalmente a la comisión nacional de la #CNTE a establecer una mesa de trabajo mañana a las 10:00 a. m. en el edificio de Bucareli, para buscar, por la vía del diálogo, acuerdos en favor del… — Mario Delgado (@mario_delgado) June 2, 2026

En la Plaza de la Constitución se han colocado megapantallas por el fan fest del Mundial 2026 que iniciará el 11 de junio, de ahí que no se les ha permitido el ingreso.

Los docentes anunciaron que boicotearán la competencia internacional de la FIFA, que México organiza junto con Estados Unidos y Canadá, si no son atendidas sus peticiones.

Los primeros en llegar a la capital en días pasados fueron integrantes de la Sección 22 de Oaxaca, pero este lunes se reforzaron con agremiados de diversas entidades. Incluso por la noche continuaba el arribo de más profesores.

Protesta violenta en el inicio de la huelga nacional

Este lunes fue el octavo día de protestas de integrantes de la Coordinadora. Por la mañana, partieron del monumento a la Independencia para exigir el cumplimiento de sus demandas.

En el trayecto, encapuchados rompieron vidrios del edificio de la Secretaría del Bienestar. Supuestamente, formaban parte de un escudo de protección integrado por miembros de la Coordinadora de Guerrero.

Más tarde, vandalizaron una grúa de la policía en la avenida 20 de Noviembre. Pero los manifestantes no pudieron llegar al Zócalo por la instalación de vallas metálicas. Los inconformes intentaron derribar las estructuras, pero no pudieron. Incluso arrancaron señalamientos.

Antes de las 14:00 horas, hubo un enfrentamiento con policías en el cruce de 20 de Noviembre y Venustiano Carranza. Los uniformados les lanzaron polvo de extintores. Los integrantes de la CNTE se reagruparon y siguieron intentado derribar la barrera metálica, para lo cual trataron de usar un camión de la basura.

Los profesores se deslindaron de los hechos violentos y se concentraron en República de Uruguay y 20 de Noviembre. Sin embargo, acusaron a la policía de haber lanzado petardos y dijeron que dos maestros están delicados. Advirtieron que se quedarán en el Centro Histórico hasta que el gobierno federal les ofrezca una mesa de diálogo.

"Nosotros no queremos pláticas, queremos soluciones reales a nuestras demandas principales", dijo Elvira Veleces, dirigente de la sección 14 de la CNTE de Guerrero.

Cuando hacían su pronunciamiento fueron interrumpidos por una oleada de humo. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad capitalina, los manifestantes lanzaron cohetones y un participante en la protesta resultó herido del rostro.

Las autoridades capitalinas aseguraron que los policías no utilizaron ningún tipo de gas ni balas de goma.

Por su parte, la SEP y la Segob rechazaron lo que describieron como "la participación de provocadores, que no son maestros en una movilización legítima" y pidieron a la CNTE respetar la movilidad y el funcionamiento de los servicios públicos.

La CNTE exige la eliminación de la reforma educativa de 2013, pese a los ajustes de 2019, así como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, entre otras demandas.

ASJ