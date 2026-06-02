SEP Invita a la CNTE a Mesa de Diálogo con Segob e ISSSTE

Este 1 de junio, integrantes de la Coordinadora reactivaros sus marchas en la CDMX

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Primer Día de Huelga Nacional: Integrantes de la CNTE Causan Destrozos en el Centro de la CDMX

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Protestas de la CNTE en CDMX: enfrentamientos y demandas. SEP busca diálogo el 2 de junio. ¿Se resolverán las tensiones?

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