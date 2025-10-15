Ahora Colima: Fuertes Lluvias Provocan Afectaciones e Inundaciones en Manzanillo
Las lluvias intensas afectaron varias zonas de Manzanillo, Colima, por lo que autoridades ya realizan las acciones para ayudar a los habitantes
Las fuertes lluvias no dan tregua en México. Hoy los habitantes de Manzanillo, Colima, sufren las afectaciones con inundaciones. De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 16:00 horas, se presentaron precipitaciones muy intensas, lo que provocó el aumento de la fuerza del arroyo de Santiago.
A través de redes sociales, se dio a conocer el momento exacto en el que una camioneta color rojo es arrastrada por la corriente en inmediaciones de la avenida 28 de agosto. Además, el nivel del agua causó problemas en el lugar donde realizan obras para la construcción de un puente.
Llovió muy fuerte en Manzanillo, aseguran los habitantes
¿Qué dicen las autoridades?
La Dirección de Protección Civil y Bomberos Manzanillo emitió un aviso meteorológico para informar que, de acuerdo con una imagen satelital, se observó el desarrollo de condiciones de tormenta.
Por lo tanto, alertó a los habitantes de los siguientes municipios:
- Minatitlán
- Manzanillo
- Tecomán
- Ixtlahuacán
- Colima
Estas condiciones podrían generar lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posible descenso de temperatura en algunas zonas del municipio, alertó
Asimismo, pidieron a la población tomar precauciones, evitar cruzar zonas inundadas, mantener limpia la vía pública y resguardar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
Aseguraron que el personal operativo de esta dirección se mantiene en monitoreo permanente ante cualquier eventualidad.
