Más de 30 Muertos desde 2025 en Ataques en Canchas Deportivas de Guanajuato

En el estado de Guanajuato durante el 2025 y en lo que va de este 2026, más de 30 personas han muerto en ataques armados en unidades deportivas y canchas de futbol en diferentes municipios de la entidad.

El más reciente ocurrió el pasado 25 de enero en la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca, en donde 11 personas murieron cuando un grupo armado llegó a la cancha de futbol y atacó a los asistentes.

Otro ataque ocurrió el 3 de febrero del 2025 en la cancha de la comunidad El Sabino, en Salvatierra; dos personas fueron asesinadas.

En marzo del 2025, 7 personas fueron asesinadas en la cancha de San José de Mendoza, en Salamanca, y, otras dos murieron por disparos de arma de fuego en la unidad deportiva de Yuriria.

En abril del mismo año, 4 personas murieron en un ataque en Irapuato.

En mayo, 2 personas más murieron en Acámbaro después de un partido de futbol.

En octubre del 2025 se registraron otros 6 asesinatos en los municipios de Apaseo el Alto, Santiago Maravatío, Valle de Santiago y Dolores Hidalgo.

Los vecinos de estas instalaciones aseguran vivir con miedo:

De que es peligroso es peligroso y todos estamos en peligro; ya ve la gente que estaba adentro, los clientes, todo; es algo que nunca se va a acabar, yo siento que esto no se va a acabar nunca

Video | Recuento de Ataques Armados en Canchas Deportivas en Guanajuato: Así Es Vivir con Miedo

Autoridades

Las autoridades señalan que ya trabajan en una estrategia conjunta con los tres niveles de gobierno para blindar los espacios deportivos.

Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, indicó:

Tenemos que trabajar mucho con los municipios y estaremos haciéndolo así, para evitar que sean lugares en donde se venda droga, en donde participen grupos delictivos con impunidad, vamos a estar trabajando fuerte; la estrategia que tenemos es seguir fortaleciendo la inteligencia

Ante la violencia que se vive en la entidad, muchas de las ligas municipales de futbol decidieron suspender los juegos este fin de semana.

Historias recomendadas:

Con información de Édgar Tamayo

LECQ