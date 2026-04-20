Asesinan a Balazos a Hijo de Subsecretario de Oaxaca y a Dos Jóvenes Más en Juchitán

David López Valdivieso, hijo de Angelino López Cortés, subsecretario de Desarrollo Político de la secretaría de Gobierno de Oaxaca, fue asesinado a balazos junto a dos hombres más en calles de Juchitán.

Salomón Jara, gobernador morenista de la entidad, confirmó el deceso y extendió su pésame a la familia del funcionario por la "irreparable pérdida" y el "profundo dolor". El joven igual era sobrino del secretario de Gobierno del estado, Jesús Romero López.

El ataque armado ocurrió el pasado sábado 18 de abril en la colonia Gustavo Pineda, cuando los tres jóvenes estaban en una esquina, entre la calle David López Nelio y la avenida Francisco Toledo.

Presuntamente, se encontraban en medio de una reunión de varios mototaxistas, cuando civiles armados llegaron y abrieron fuego.

Dos de las víctimas, identificadas como H. J. S. M. y E. C. M, fallecieron de manera instantánea, mientras que López Valdivieso resultó herido de gravedad y murió en el Hospital General “Macedonio Benítez Fuentes”, a causa de las lesiones sufridas durante el ataque.

David López Valdivieso, de 22 años, era estudiante de arquitectura, según medios locales. Se reportó que otro joven, originario de la Ciudad de México, igual resultó herido.

Video: Ataque Armado Dejó Tres Jóvenes Muertos en Juchitán, Oaxaca.

¿Qué dijo la Fiscalía de Oaxaca?

La noche de la agresión, la Fiscalía de Oaxaca aseguró que estableció líneas de investigación, incautó indicios balísticos y un mototaxi en una cancha techada. Pasaron horas antes de que se supiera que uno de los muertos era familiar del círculo político más cercano al gobernador.

Peritos especialistas y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones recolectaron casquillos percutidos y ojivas en el sitio del ataque.

Descanse en paz. pic.twitter.com/BT8YOLPYUH — Salomón Jara Cruz (@salomonj) April 19, 2026

"Se procedió al aseguramiento de un mototaxi de color rojo, elemento fundamental que ha permitido establecer líneas de investigación sólidas para dar con el paradero de los agresores", afirmó la dependencia ministerial.

La FGEO solo identificó a los fallecidos por las iniciales, como suele hacerlo cuando se trata de víctimas.

Afirmó que desplegó un operativo para garantizar la transparencia en el proceso y "evitar la impunidad", en coordinación con el gabinete de Seguridad.

Los cuerpos fueron trasladados para la necropsia de ley, mientras las áreas especializadas realizaron el análisis de las evidencias recabadas. Al momento, no hay detenidos.

El pasado 23 de marzo, el secretario Jesús Romero López dijo en una conferencia del gobernador que los homicidios en Oaxaca están vinculados a las células delictivas y "se producen entre grupos contrarios y rivales".

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ASJ