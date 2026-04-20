Se Registra Fuerte Incendio en Fábrica de Colonia Rústica Xalostoc, Ecatepec.

Un fuerte incendio se registra en las primeras horas de este lunes 20 de abril en la colonia Rústica Xalostoc en Ecatepec, Estado de México, por lo que autoridades laboran para controlar las llamas.

El fuego y la columna de humo son visibles a kilómteros de distancia.

El incendio es en una fábrica de solventes ubicada en la calle Hierro, al cruce con la calle Cuatro.

La vía Morelos fue cerrada como medida preventiva. El incidente comenzó alrededor de las 23:00 horas del domingo 19 de abril, de acuerdo con reportes preliminares.

Video: Incendio De Gran Magnitud Afecta Fábrica De Químicos en Ecatepec, Estado de México.

Elementos de Protección Civil de Ecatepec, bomberos de Tlalnepantla y de la Ciudad de México acudieron al lugar.

#AlMomento, informo que acudimos en apoyo para atender un incendio en una fábrica de solventes ubicada en la Colonia Rústica Xalostoc, Municipio de Ecatepec de Morelos. Continuo informando.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/tr5biycBjq — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) April 20, 2026

Juan Manuel Pérez Cova, jefe de los vulcanos capitalinos, confirmó que fueron en apoyo, a las 0:17 horas de este lunes.

El funcionario compartió un video en el que se observan las llamaradas, mientras personal de emergencias trata de contener el siniestro.

Usuarios en redes sociales también publicaron fotografías y clips del incendio.

Al momento, no se reportan personas heridas. Se desconoce lo que causó la combustión.

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ASJ