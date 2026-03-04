Comando Armado Mata a Director de Obras Públicas y al Tesorero de Ayutla de los Libres, Guerrero

En Guerrero fueron asesinados el director de Obras Públicas del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Tomás Augusto Lozano, y Francisco Bonilla Muñoz, tesorero del mismo organismo.

Los funcionarios municipales fueron atacados a balazos por un comando armado a la altura del puente del río Omitlán, en el tramo Tierra Colorada-Ayutla de los Libres de la carretera federal México-Acapulco, en el municipio de Juan R. Escudero.

Los hechos ocurrieron la noche del martes 3 de marzo 2026, cuando los funcionarios viajaban en una camioneta y fueron atacados a balazos por un comando armado.

Tras el doble homicidio, el Congreso Nacional Indígena condenó el hecho y denunciaron la violencia que sigue creciendo en Guerrero.

Y acusaron que, hombres armados del grupo criminal "Los Ardillos" rafaguearon la camioneta en la que viajaban, después del puente Omitlán, cerca de Tierra Colorada, en el municipio de Juan R. Escudero, sobre la vía que comunica con Tecoanapa y Ayutla de Los Libres.

"Responsabilizamos directamente al grupo criminal ´Los Ardillos´por estos asesinatos".

