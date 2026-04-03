Muere Familia del Edomex en Accidente Rumbo a Acapulco; entre las Víctimas Hay una Niña

Este Viernes Santo 3 de abril 2026, se registró un fuerte accidente con varias víctimas. Los hechos se reportaron sobre el viaducto de Metlapil, metros después de la caseta de cobro.

Se trata de una familia completa que viajaba del Estado de México rumbo a Acapulco como parte de las vacaciones de Semana Santa. En un principio se hablaba de 3 personas sin vida, más tarde, se confirmaron 5 víctimas mortales.

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3 hombres, una mujer y una niña de 10 años.

Además, hay 8 lesionados, entre ellos, otro niño.

De acuerdo con reportes preliminares, una camioneta chocó contra otro vehículo, debido al fuerte impacto, el conductor perdió el control y se salió de la autopista hacia un carril lateral.

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Atienden accidente

Aunque la circulación se restableció, la carga en la vialidad es pesada.

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