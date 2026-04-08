‘Narcolancha’ en Michoacán: Marina Asegura Embarcación con Carga Millonaria de Cocaína

Autoridades federales informaron hoy 8 de abril de 2026 sobre el aseguramiento de una narcolancha frente a las costas de Michoacán, donde iba una carga millonaria con presunta cocaína.

En un comunicado, se informó que el operativo fue encabezado por personal de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera.

Narcolancha frente a costas de Michoacán. Foto: Semar

Así detectaron narcolancha frente a Michoacán

En la operación para detener a la narcolancha, además de la Marina participó personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El millonario aseguramiento se realizó a través de un seguimiento marítimo que inició a 66 millas náuticas (aproximadamente 122 kilómetros) al noroeste de las costas de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y culminó cuando la embarcación infractora tocó tierra en las costas de Maruata, Michoacán.

Video: Marina Asegura Embarcación Cargada con 650 Kilos de Cocaína en Michocán

Las autoridades aseguraron una embarcación menor con un motor fuera de borda, cuatro bultos y tres bolsas con un peso aproximado de 265 kilogramos de presunta cocaína , así como bidones de diversas capacidades que contenían presunto combustible para abastecer la misma embarcación. Las autoridades no informaron sobre personas detenidas.

En el operativo se emplearon una embarcación tipo defender y aeronaves, con las que el personal naval localizó y aseguró los bultos con la sustancia ilícita.

Las autoridades calcularon que el decomiso representa una afectación de alrededor de 56.7 millones de pesos, pues se evitó que más de 530 mil dosis de esa droga lleguen a la sociedad.

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