Ni Incertidumbre, Ni Desacato en Nuevo León: Samuel García

Samuel García aseguró que no hay incertidumbre jurídica en Nuevo León y tampoco desacato al reasumir sus funciones como gobernador, porque el Congreso no tiene que aprobar su reincorporación al cargo.

Samuel García, gobernador de Nuevo León:

Estamos ciertos de que no hay desacato porque Laynez, en su resolución, dice: en virtud de la licencia solicitada pedimos tales efectos, al no haber licencia y al desairarla todo se cae, no hay ninguna incertidumbre porque una licencia es un derecho humano de la persona, no es una obligación

Y como prueba, este domingo Samuel García encabezó una acción de gobierno al dar el banderazo para la reconstrucción de un puente vehicular en el municipio de Escobedo.

Ahí reiteró sus acusaciones en contra del PRI y del PAN, a quienes señaló de pretender chantajearlo a cambio de aceptar a su secretario de Gobierno, Javier Navarro, como gobernador interino para que él participara en la campaña presidencial.

Samuel García, Gobernador de Nuevo León:

En entrevista, consideró que solo la notificación al Congreso es suficiente para reincorporarse al cargo, por lo que rechazó que haya dos gobernadores.

Samuel García, gobernador de Nuevo León:

Claro está que el PRIAN, les acabo de decir la carta que querían, pues quieren que les dé algo, ya me dijeron: oye, reconócenos algo ya para que el Congreso vote que la licencia se acabó, le dijo, no wey, no te voy a dar nada y no ocupo al Congreso porque la licencia es unipersonal, todo Nuevo León decirles: no hay duda, van a querer inventar los medios, van a querer inventar algunos pseudo abogados que hay dos gobernadores, eso es mentira