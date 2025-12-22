UNAM Ofrecerá Estas Nuevas Carreras en las ENES, ¿Cuáles Son y Cómo Inscribirse?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrirá nuevas carreras en las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores (ENES). Te decimos qué nuevas licenciaturas podrás estudiar en estos planteles y cuándo sale la convocatoria.

La UNAM cuenta con 5 planteles ENES en el interior de la República, en Mérida, León, Oaxaca, Juriquilla y Morelia.

UNAM abre 8 licenciaturas para estudiantes de las ENES

La UNAM dio a conocer que abrió nuevas carreras en los planteles ENES, ubicados al interior de la República. Entre cuatro de los cinco planteles que mantiene la Universidad Nacional a lo largo del país, se sumarán ocho programas de licenciatura.

En León, Guanajuato, se podrá cursar la licenciaturas de Comunicación y Relaciones Internacionales, que se suman a las 10 carreras que ya se pueden cursar en dicho plantel. La ENES León cuenta con mil 23 estudiantes inscritos.

Por su parte, el plantel Juriquilla, en Querétaro, ofrecerá dos nuevas carreras a partir del ciclo 2026-2027: Ingeniería en Computación y en Psicología. Actualmente, este plantel ofrece 11 programas de licenciatura para casi 400 alumnos inscritos.

En el plantel Morelia de la ENES se comenzarán a ofrecer las carreras de Administración y Derecho. En total este campus ofrecerá 14 carreras para sus más de mil 200 estudiantes.

En Mérida se sumarán las carreras de Biología e Ingeniería en Computación. Con estas adiciones, la ENES ubicada en Yucatán sumará un total de 10 programas de licenciatura. El plantel de las ENES ubicado en Oaxaca mantendrá sin cambio su actual oferta de 5 licenciaturas.

¿Cuándo se publica la convocatoria para entrar a las ENES?

La UNAM ha dado a conocer que la convocatoria para ingresar a estas licenciaturas se publicará el próximo 12 de enero del 2026. Estas son las fechas que deberás tomar en cuenta si deseas un lugar en las ENES:

Publicación de la convocatoria : 12 de enero

: 12 de enero Registro de aspirantes en línea: 23 de enero al 3 de febrero

de aspirantes en línea: 23 de enero al 3 de febrero Pago de aspirantes al examen: 23 de enero al 5 de febrero

de aspirantes al examen: 23 de enero al 5 de febrero Examen de ingreso: del 20 de mayo al 7 de junio

de ingreso: del 20 de mayo al 7 de junio Publicación de resultados: 17 de julio del 2026.

