UNAM Desmiente Promover Producto para Adelgazar: Es Completamente Falso, Advierte

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió una alerta importante para desmentir una información falsa.

La institución informó que un video y un texto, los cuales circulan en redes sociales, son completamente falsos.

¿Qué desmintió la UNAM?

La información falsa que circula atribuye el uso de ciertos productos al Hospital General de México y a la UNAM. Este contenido promueve el consumo diario de una pequeña ampolleta oral de origen vegetal.

El texto falso sugería que el personal del hospital adoptó este hábito sencillo para combatir el cansancio extremo, la presión y la alta carga de trabajo que experimenta en los turnos. Los supuestos beneficios que describía esta campaña no oficial incluían:

La estabilización del apetito y la reducción de las ganas de comer en exceso por la noche.

Mantener energía para actividades personales después de un turno agotador.

Lograr que la ropa de trabajo quede más suelta con el tiempo.

El material afirmaba que un cambio silencioso llegaba a la vida del personal médico solo con constancia y una ampolleta al día.

La Postura Oficial de la Facultad de Medicina

Ante esta situación la Facultad de Medicina de la UNAM declaró que la información difundida no corresponde a ningún comunicado oficial de la institución.

Mediante un comunicado la universidad enfatizó: La UNAM no promueve ni avala el uso de suplementos, ampolletas o tratamientos como parte de la práctica médica ni en el Hospital General de México ni en ninguna otra sede.

Además aclaró que la Facultad de Medicina no participa en campañas de promoción de productos comerciales. La UNAM mantiene su compromiso con la investigación científica rigurosa y la atención médica basada en evidencia.

Ante ello, la institución exhortó a la población a verificar siempre la fuente de la información y a consultar solo los canales oficiales de la Facultad y de la UNAM. Esta acción es crucial para evitar la propagación de noticias falsas.

