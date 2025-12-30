Poblaciones en la Huasteca Hidalguense Continúan Incomunicadas tras las Lluvias

En las comunidades de la Huasteca hidalguense, las recientes condiciones climáticas agravan la situación en zonas que siguen incomunicadas desde las lluvias de octubre.

Arriesgando su vida, luchando contra la corriente y con el agua hasta la cadera, es como pobladores de Huautla, Hidalgo, cruzan el Río Calabozo, en donde 18 comunidades permanecen atrapadas desde el pasado 9 de octubre, cuando las intensas lluvias aumentaron el caudal y colapsaron el puente que les permitía cruzar el cuerpo de agua hacia la cabecera municipal.

Al respecto, Juventino Díaz, habitante de Huautla, indicó:

Uno puede pasar, pues caminando, pero, pues, con su familia, con mi esposa, o mi mujer o chamaquitos no pueden pasar ahorita porque está bien feo

Adultos, personas de la tercera edad, niños y hasta mamás con sus bebés necesitan cruzar en busca de alimentos y atención médica. Para lograrlo, utilizan una sola lancha sin motor.

Román Bernal Díaz, subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos en Hidalgo, explicó:

Muchas poblaciones todavía tienen que trasladarse en lancha o atravesar el río en lancha para poder llegar a sus comunidades. Esas lanchas están operadas por personal de Protección Civil del municipio

Paso seguro

Pobladores, como Nicolás dicen, no saben hasta cuándo tendrán un paso seguro, debido a que las condiciones climáticas siguen sin ser favorables.

Román Bernal Díaz, subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos en Hidalgo, señaló:

En enero, mediados de enero, febrero inician los trabajos de la reparación del puente; se van a hacer trabajos paliativos en lo que disminuye la fuerza del agua, dejan de presentar las lluvias y ya tener trabajos continuos para la reconstrucción del puente

Información de Protección Civil Estatal señala que se tiene un alertamiento por lluvias en la zona Huasteca y Otomí Tepehua, mientras que se sigue dando atención permanente a 4 municipios de los más afectados por las pasadas.

Con información de Bertha Alfaro

