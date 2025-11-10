Profepa Clausura Obra en Río Suchiate, en Chiapas, que Buscaba Desviar Agua Sin Permiso

Agricultores de Ciudad Hidalgo, Chiapas, protestaron en la frontera con Guatemala para exigir a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el retiro de los sellos de clausura de los trabajos de extracción en el cauce del río Suchiate, que dejó sin agua al distrito de riego que beneficia a más de siete mil hectáreas de cultivo frutales.

Primero, caminaron desde la cabecera municipal hacia el puente internacional Suchiate dos; más tarde, bloquearon durante cinco horas el paso vehicular.



La clausura se dio porque los agricultores no pudieron acreditar el permiso de la concesión de uso de aguas nacionales que les autoriza la Comisión Nacional del Agua (Conagua); así se pronunció Rodolfo Hernández, agricultor del municipio de Ciudad Hidalgo:

No es posible que hoy nos estén quitando este vital líquido. Esto está afectando aproximadamente a unas diez mil familias porque aquí estamos generando empleos directos, indirectos y productores

Postura de la Profepa sobre clausura de obra

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó a través de un comunicado que clausuró todas las actividades relacionadas con la construcción ilegal de un bordo sobre el río Suchiate, en el municipio de Suchiate, Chiapas.

Lo anterior, luego de constatar que se realizaban las obras sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Además, se aseguraron dos maquinarias.

¿Por qué es importante la cuenca 403 Suchiate?

La dependencia federal refiere que la cuenca 403 Suchiate, en Chiapas, es considerada una zona estratégica para la protección de cuerpos de agua y sus ecosistemas asociados.

En atención a una denuncia, la Profepa clausuró todas las actividades relacionadas con la construcción de un bordo sobre el río Suchiate, en Chiapas, tras constatar que se realizaban obras sin la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la @SEMARNAT_mx y que se… pic.twitter.com/LOB4eRTEuC — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) November 11, 2025

Construcción buscaba desviar agua del río Suchiate

El 8 de noviembre de 2025, la Profepa realizó un operativo y detectó la construcción de un bordo destinado a desviar agua del río Suchiate hacia un canal de riego denominado Usuarios del Distrito de Riego del Suchiate A.C. Las obras se realizaban dentro de la zona federal del río, sin contar con la autorización.

En el lugar se detectó una afectación de 1,679 metros cuadrados, derivada de la construcción del bordo.

Al hallarse maquinaria realizando los trabajos sin los permisos necesarios, se realizó la clausura total temporal del área y el aseguramiento de dos máquinas.

¿Qué pasa si se realiza una construcción en ríos sin autorización?

De acuerdo con la Profepa, el realizarse obras o actividades dentro de ríos, cuerpos de agua o zona federal sin autorización corresponde a una infracción a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y a su Reglamento en materia de Evaluación de Impacto Ambiental.

Además, puede generar impactos negativos sobre la biodiversidad, los procesos hidrológicos y la estabilidad ecológica de la cuenca.

