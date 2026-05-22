Hoy, 22 de mayo de 2026, se registró un ataque en la comunidad de La Estancia de Amezcua, en el municipio de Zamora, que dejó varios agentes de seguridad lesionados.

Las autoridades reportaron que seis elementos resultaron heridos durante el ataque ocurrido en esa zona del estado de Michoacán.

Video: Balacera en Zamora, Michoacán Hoy: Sujetos Balean a Elementos de la Guardia Civil este 22 de Mayo

Nota relacionada: Mega Operativo en Michoacán: Aseguran 11 mil 800 litros de Diésel en Arteaga.

Cuatro agentes están graves tras agresión en Zamora

Según el reporte difundido por las autoridades, cuatro de los agentes presentan lesiones de gravedad y permanecen bajo atención médica especializada.

Además, otros tres elementos fueron reportados como estables tras el ataque.

Todos los lesionados reciben atención hospitalaria y acompañamiento institucional, mientras continúan las investigaciones sobre los hechos ocurridos en La Estancia de Amezcua.

Historias recomendadas:

FBPT