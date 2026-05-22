Golpe a ‘La Chokiza’: Detienen en el AICM a su Líder, ‘El Chino’, Hermano de ‘El Choko’

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó hoy, 22 de mayo de 2026, sobre la detención de David "N", alias "El Deivid" o "El Chino", identificado como presunto líder del grupo criminal autodenominado "La Chokiza" y hermano de "El Choko".

La captura se realizó este viernes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en un operativo conjunto entre elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Video: Liberan a Omar Chávez, Hijo de Julio César Chávez, Tras ser Detenido en Culiacán

Nota relacionada: Detienen a Presunto Líder de una Célula Delictiva durante un Operativo en Atlixco, Puebla.

"El Chino" es investigado por varios delitos

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, David "N" era considerado un objetivo prioritario debido a su presunta participación en delitos como:

Extorsión.

Homicidio.

Robo con violencia.

Despojo.

Las autoridades señalaron que también es identificado como uno de los principales generadores de violencia relacionados con “La Chokiza”.

Según las investigaciones, tras la detención de Alejandro Gilmare "N", alias "El Choko", su hermano David "N", conocido como "El Deivid" o "El Chino", habría tomado el control de la organización criminal.

La Fiscalía del Estado de México indicó que esta línea forma parte de las indagatorias abiertas contra el grupo delictivo. El operativo se llevó a cabo al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante la mañana de este viernes.

Tras su captura, el imputado será sometido a certificación en el complejo central de la Fiscalía en Toluca y después será trasladado para su ingreso al centro penitenciario correspondiente.

Historias recomendadas:

FBPT