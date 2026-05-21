Detienen a Presunto Líder de una Célula Delictiva durante un Operativo en Atlixco, Puebla

Este jueves 21 de mayo se dio a conocer la detención de Julián “N”, presunto líder de una célula delictiva que operaba en los municipios poblanos de Atlixco y Tianguismanalco.

De acuerdo con las autoridades que encabezaron el operativo, el hoy detenido contaba con orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud y posesión de arma de fuego sin licencia.

Noticia relacionada: Capturan a Integrantes de “Los Caica”, Banda que Ha Protagonizado Hechos Violentos en Puebla

Detienen a Julián “N”, líder criminal durante un operativo en Atlixco, Puebla

Fuerzas de seguridad y autoridades ministeriales, lograron la detención de Julián “N”, presunto líder de una célula delictiva con operaciones en la región de Atlixco.

Además de encabezar diversas actividades ilícitas, este sujeto contaba con orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud y portación de arma de fuego sin licencia.

Junto con Julián “N”, también fue capturado uno de sus cómplices, quien fue identificado como Martín “N”, y en el lugar de los hechos se aseguró un vehículo con reporte de robo.

Durante este despliegue participaron la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Fiscalía General del Estado (FGE) y Policía Municipal de Tianguismanalco.

Capturan a líder huachicolero “El Bukanas” durante operativo en Chignahuapan, Puebla

Fue detenido Roberto “N”, alias “El Bukanas”, considerado objetivo prioritario de autoridades federales y estatales. La captura se realizó el pasado 18 de abril en el municipio poblano de Chignahuapan, mediante un operativo integrado por fuerzas de los tres órdenes de gobierno.

Analizan Traslado de Líder Huachicolero "El Bukanas" desde Puebla a un Penal Federal

Su historial delictivo se remonta a más de una década, cuando pasó de ser policía municipal en Veracruz a líder de una de las principales redes de robo de combustible en el centro del país.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ