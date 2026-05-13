Detienen a Dos Presuntos Homicidas Integrantes de una Banda en Chiautla de Tapia, Puebla

Este miércoles 13 de mayo de 2026 se dio a conocer la detención de dos sujetos presuntamente relacionados con homicidios cometidos en el municipio poblano de Chiautla de Tapia.

Los detenidos identificados como “El Calavera” y “El Changoleón” serían integrantes de una banda delictiva identificada como “Los Nieves”, con operaciones de venta de droga en la Mixteca Poblana.

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Detienen a “El Calavera” y “El Changoleón”, integrantes de la banda “Los Nieves” en Chiautla de Tapia, Puebla

En un operativo coordinado en la Mixteca Poblana, las fuerzas de seguridad y autoridades ministeriales detuvieron a dos presuntos generadores de violencia en la región.

Los detenidos fueron identificados como Eduardo “N”, alias “El Cala” y/o “El Calavera”, de 41 años y Nicolás “N”, alias “El Changoleón”, de 46 años, posibles integrantes de un grupo denominado “Los Nieves”, con operaciones en el municipio de Chiautla de Tapia y zonas aledañas.

Se presume que los hombres detenidos podrían estar relacionados con homicidios por la disputa en la venta de drogas en la Mixteca Poblana, especialmente en el municipio antes mencionado.

Decomisan droga y armas de fuego durante operativo en Chiautla de Tapia, Puebla

En esta intervención, la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguraron dos armas de fuego cortas, un rifle semiautomático, dos motocicletas, dinero en efectivo y posible droga.

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Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a que, en caso de reconocer a dichas personas como responsables de otras actividades ilícitas, formalice su denuncia ante la autoridad ministerial correspondiente.

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Con información de N+

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