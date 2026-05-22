¿Visas para Estadounidenses? Sheinbaum Habla de “Idea” sobre Impuesto para Visitantes a México

Durante la Mañanera del Pueblo de hoy, 22 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la idea de impuesto para visitantes a México, en N+ te decimos qué dijo sobre las visas para estadounidenses.

Señaló que el Gobierno de México no busca confrontaciones con Estados Unidos y reiteró que existe interés en mantener una relación de cooperación y hermandad entre ambos países.

También explicó que la posibilidad de establecer algún tipo de impuesto o medida para visitantes extranjeros podría plantearse como una propuesta, aunque reconoció que también podría interpretarse como un acto de confrontación.

"Una idea, se puede plantear (el tema de visa), pero nosotros queremos que vengan a México, que conozcan la riqueza cultural que se enamoren de nuestro país, porque es la mejor manera de que regresando a su país conozcan la grandeza cultural de México", precisó.

Noticia relacionada: Cita de Emergencia para Visa Americana: ¿Cuáles Son los Requisitos y Costo en Embajada de EUA?.

Sheinbaum rechaza conflicto con Estados Unidos

En su mensaje, Claudia Sheinbaum aseguró que México no está en contra del pueblo estadounidense y destacó la importancia de fortalecer los lazos culturales y sociales entre ambas naciones.

La presidenta también afirmó que su gobierno continuará señalando cualquier acción o política que considere discriminatoria contra mexicanos en el extranjero, particularmente hacia migrantes.

Historias recomendadas:

FBPT