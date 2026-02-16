Javier May Acude al Hospital por Malestar: ¿Qué le Pasó al Gobernador de Tabasco?

El Gobierno de Tabasco dio a conocer el estado de salud del gobernador Javier May Rodríguez, quien tuvo que acudir al hospital hoy, 16 de febrero de 2026.

Tanto la administración estatal como el mandatario tabasqueño publicaron mensajes en redes sociales, luego de que se advirtió sobre un problema de salud del político.

El Gobierno estatal notificó que a primera hora de la mañana, May “acudió a instalaciones hospitalarias presentando una molestia abdominal”.

Tratamiento médico

Detalló que se le realizaron los estudios pertinentes así como una revisión de rutina, que resultaron con parámetros normales.

Ante ello, el gobernador se encuentra actualmente “en reposo con tratamiento ambulatorio sin complicaciones en su domicilio particular”, dijo.

“Ya me estoy recuperando”

Posteriormente, May Rodríguez compartió también en redes sociales un mensaje en el que afirmó que se encuentra bien y en recuperación.

A quienes se han preocupado por mi estado de salud, les comparto que me encuentro bien, por la mañana tuve una molestia abdominal, razón por la cual fui atendido a tiempo y ya me estoy recuperando.

Aseguró que muy pronto continuará trabajando “con todo”. “Nos comprometimos a cumplir y no vamos a fallarle a las familias tabasqueñas”, añadió.

