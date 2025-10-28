El sacerdote Roberto González Ortega murió durante un bloqueo de agricultores en Guanajuato. La Arquidiócesis de Morelia y fieles lamentaron su deceso. ¿Qué pasó con el padre?

De acuerdo con los primeros reportes, el religioso perdió la vida mientras se realizaba un bloqueo en la carretera Celaya-Salvatierra, a la altura de la comunidad de Cañones.

Noticia relacionada: "Tenemos Hambre y Sed": Pasajeros de Autobuses Varados por Bloqueos piden Ayuda

En dicha zona, agricultores exigen un precio justo por la tonelada de maíz, ya que, como productores, no obtienen un beneficio real por sus cosechas. Lo anterior, porque los costos de los insumos y maquinaria han incrementado.

En el caso de Guanajuato, se reportan al menos 21 puntos carreteros afectados por las protestas, en algunos de ellos, se registran cierres parciales.

Video: Así se Ve Desde el Aire las Filas Kilométricas por Bloqueo de Agricultores en la Guadalajara-Colima

¿Qué pasó con el sacerdote en el bloqueo en Guanajuato?

Según los testigos, el sacerdote circulaba en su vehículo particular sobre dicha vialidad, cuando se impactó con la parte trasera de una unidad de carga que estaba detenida por el tráfico en la zona.

Debido al fuerte choque, el auto del sacerdote quedó prácticamente destruido de la parte delantera. El hombre quedó prensado entre ambos vehículos.

Los servicios de emergencias acudieron a brindarle los primeros auxilios; sin embargo, ya no era posible salvarle la vida.

Luego de darse a conocer la noticia de su fallecimiento, la Arquidiócesis de Morelia lamentó su fallecimiento y pidió orar por el sacerdote Roberto González Ortega.

Nuestras condolencias y compañía a los familiares del Presbítero Roberto González, sacerdote de nuestra Arquidiócesis de gran trayectoria ministerial. Que reciba la recompensa de los justos

Historias recomendadas:

EPP