Gobernador de Sinaloa Revela que Iba de Vacaciones a EUA el Día que Detuvieron a ‘El Mayo’

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que el mismo día de la captura de Ismael El Mayo Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, viajó a Los Ángeles, California, Estados Unidos de América (EUA), en un avión privado que le prestó a su hijo Rubén el empresario Jesús Vizcarra, y que en ningún momento lo hizo con conocimiento de que ocurriría la detención del narcotraficante y la muerte del político.

"Iba de vacaciones, salí el jueves, para que no cunda la especulación, en ese sentido, yo no estaba enterado, ni me fui porque estaba enterado; yo no estaba enterado de esa reunión ni estaba enterado, ni me invitaron, ni tenían que hacerlo porque a ese tipo de reuniones yo no asisto, ni por supuesto asistí; tocó la casualidad que cuando me fui ocurrió esto”, reiteró Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.

Rubén Rocha Moya dijo que está listo para declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR), si es que se le requiere.

"Yo no soy parte de ese momento; seguro me van a pedir información", comentó el gobernador de Sinaloa.

Difunden video de la agresión contra Melesio Cuén

En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa presentó un video donde se observa la agresión contra Héctor Melesio Cuén Ojeda, donde se ve cómo dos hombres a bordo de una motocicleta sorprenden, a quien la Fiscalía de Sinaloa identifica como Melesio Cuén y a su acompañante, Fausto Corrales, cuando cargaban combustible y según la Fiscalía los hombres disparan al resistirse a un asalto.

Sin embargo, en el video no se aprecia con claridad si se trató de un intento de robo, una agresión directa ni del estado de salud de las víctimas.

La Fiscalía destacó que la carta atribuida a Ismael El Mayo Zambada, donde refieren un encuentro con Héctor Melesio Cuén, trate de desviar los hechos.

